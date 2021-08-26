Более 30 человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов на юге Казахстана

Это сотрудники МЧС и военные. Они госпитализированы, сообщил сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее пресс-служба министерства обороны республики сообщила, что взрыв в Байзакском районе Жамбылской области произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. Для ликвидации пожара поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и более 500 человек личного состава воинской части. Работает оперативный штаб. Проводится эвакуация жителей близлежащего села. Всего там проживает 250 человек.

Возбуждено уголовное дело. Временно приостановлено железнодорожное сообщение.