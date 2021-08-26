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Эксклюзив Эха 20:04, 26 августа 2021

РИА: Свыше 40 человек погибли, более 100 пострадали в результате взрывов в Кабуле

Свыше 40 человек погибли, более 100 пострадали в результате взрывов в Кабуле. Об этом сообщил РИА Новости источник в афганском министерстве здравоохранения. По его словам, тела погибших и пострадавшие доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети.

Два взрыва произошли у аэропорта столицы Афганистана. Один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. В Пентагоне подтвердили, что в числе пострадавших есть американцы. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД.

Талибы осудили произошедшее.

Талибы воспользуются взрывами в Кабуле в своих политических целях. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко. «Это пошло на руку талибам, потому что у них, оказывается, есть собственные террористы, против которых они будут бороться, да еще попросят помощи у мировой общественности, они теперь на передней линии борьбы против терроризма. И уверяю вас, они это уже разыгрывают, в первые минуты они это разыгрывают и будут это делать дальше», – считает Малашенко. При этом А. Малашенко не уверен, был ли это спланированный теракт или «самодеятельность». «Если это террорист-одиночка, это может быть кто угодно, даже сумасшедший, это самодеятельность, пусть такая жестокая, но это примерно то, что мы видели во Франции, в Испании, в Германии, когда кого-то резали ножами, когда бросали машины и автобусы в толпу, это такие террористы любители. Если было все-таки два взрыва и, не приведи господь, будет третий, то это уже какой-то организованный теракт и за ним кто-то стоит», – отметил эксперт.

Движение «Талибан» запрещено в РФ.


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