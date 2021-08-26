Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака». Причины смерти не уточняются.

Шадрин выступал за «Спартак» с 1965 по 1979 год, за это время он трижды становился чемпионом СССР. Последние четыре сезона в карьере он провел в японском клубе «Одзи Сейси».

