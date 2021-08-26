Президент США отложил переговоры с находящимся в американской столице премьер-министром Израиля

Президент США Джо Байден отложил на неопределенное время переговоры с находящимся в американской столице премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Информацию об этом подтвердил Белый дом, не уточнив причину такого решения и когда начнутся переговоры. Ранее о том, что встреча отложена, сообщил информационный портал «Аксиос» со ссылкой на свои источники. По их данным, американский лидер все еще ведет консультации из-за взрывов в Кабуле.