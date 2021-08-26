Кандидат в депутаты ГД от «Справедливая Россия — За правду» Северненко остановил свое выступление в прямом эфире

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко из Симферополя остановил свое выступление в прямом эфире керченского телеканала. В ходе дебатов он рассказывал о России и ее богатствах, но по ходу монолога сбился попросил прекратить эфир. Северненко, не дожидаясь, пока ведущая закончит говорить, покинул сцену, недовольно мотая головой.