СМИ: За атакой на аэропорт Кабула может стоять «Исламское государство»

За атакой на аэропорт Кабула может стоять «Исламское государство», пишет западная пресса со ссылкой на информированные источники. По предварительным данным, погибло не менее 13 человек, десятки пострадали.

Первый взрыв прогремел возле отеля «Барон» в 400 метрах от аэропорта Кабула, второй — неподалеку, возле небольшого военного лагеря, где расквартированы американские военнослужащие. В обоих местах находилось много людей, сообщает телеканал «Аль Хадас». По данным российского МИДа, россиян поблизости в тот момент не было. В кабульский медцентр поступили более 60 раненых. Пострадавшие есть среди боевиков, охранявших подступы к аэропорту, и среди американских военных – их не менее пяти, сообщает агентство Reuters. Газета «Политико», а также агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на осведомленные источники пишут, что в руководстве США возлагают ответственность за атаку на запрещенную в России террористической группировки «Исламское государство». Британские военные считают также, сообщает газета «Дейли телеграф». В Минобороны Великобритании также предупреждали о готовящейся «крайне смертоносной атаке». Власти нескольких стран призвали людей уехать от аэропорта в безопасное место и ждать инструкций. На момент атаки тысячи людей оставались у аэропорта в ожидании эвакуации.

Напомним, что аэропорта Кабула оставался одним из немногих способов покинуть Афганистан после прихода к власти талибов. Террористическое движение Талибан запрещено в России.

Из-за взрывов в Кабуле президент США Джо Байден отложил на неопределенное время переговоры с находящимся в американской столице премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщил со ссылкой на источники информационный портал «Аксиос». По их данным, Белый дом попросил израильского премьера пока не выезжать из гостиницы на встречу с американским лидером, которая должна была начаться в 18:30 мск. Как отмечает портал, президент все еще ведет консультации из-за ситуации в афганской столице.

В Белом доме подтвердили, что встреча отложена, не уточнив причин такого решения и когда начнутся переговоры. Беннет сменил на посту израильского премьера Беньямина Нетаньяху, у которого отношения с американскими демократами не складывались.

«Я привожу с собой из Иерусалима новый дух сотрудничества», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт перед вылетом в Вашингтон. Как пишет американская пресса, перед Беннетом стоит грандиозная задача — разрядить ситуацию после долгих лет бурных отношений между его предшественником Беньямином Нетаньяху и демократическим руководством США. После 12-ти лет правления Нетаньяху оставил поляризующее наследие в отношениях с Соединенными Штатами — от открытого неповиновения ядерной сделке с Ираном, заключенной администрацией Обамы, до конфликта по вопросу палестинской государственности. Иран и сегодня остается пунктом разногласий между Иерусалимом и Вашингтоном. Нафтали Беннетт намерен убедить Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке, из которой вышел Трамп. Естественно, на встрече будет остужаться палестинский вопрос, пандемия коронавируса и глобальное изменение климата.

Визит Нафтали Беннета в Вашингтон стал его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность премьер-министра два месяца назад. Ранее сегодня он встретился с Госсекретарем США Тони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.