Суд в Москве оштрафовал WhatsApp, Твиттер и Фейсбук за отказ локализовать данные российских пользователей

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp, а также социальные сети Твиттер и Фейсбук за отказ локализовать данные российских пользователей.

WhatsApp оштрафован впервые, поэтому сумма невелика относительно той, которую придется заплатить двум другим компаниям – 4 миллиона рублей. Для Твиттера и Фейсбука это уже второе нарушение, поэтому и иная и сумма — соответственно 17 и 15 миллионов. ТАСС напоминает о том, что штрафы за отказ переносить серверы в Россию на Твиттер и Фейсбук уже были наложены, причем Фейсбук уплатил по представлению, а Твиттер нет, отсюда и разница при повторном наказании. В июле подтвердить исполнение предписания Роскомнадзора компании не сумели, что и стало основанием для обращения в суд. Интерфакс напоминает, что переговоры о локализации данных россиян с иностранными фирмами ведутся 2015. К настоящему моменту требования выполнили более 600 компаний, среди которых такие известные, как Эппл, Майкрософт, Букинг, Самсунг и другие.

За аналогичное нарушение Роскомнадзор в 2016 году заблокировал еще одну социальную сеть Линкдин.