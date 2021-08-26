СК Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело из-за избиений и пыток во время протестов в августе прошлого года

Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело из-за избиений и пыток во время протестов в августе прошлого года. Жалобы на силовиков написали 680 человек. В СК утверждают, что собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, свидетельствуют, что сотрудники органов внутренних дел применяли физическую силу и спецсредства в соответствии с требованием закона. В ведомстве заявили, что люди писали заявления, чтобы использовать факт обращения «как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах».