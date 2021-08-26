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18:31, 26 августа 2021

Как минимум 13 человек, включая детей, погибли в результате теракта возле аэропорта Кабула

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан». Также сообщается о десятках пострадавших. 30 раненых госпитализированы в больницу международной медицинской организации Emergency, говорится в ее твиттере. Пентагон подтвердил, что есть пострадавшие среди американцев. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби также подтвердил, что взрывов было два.

Газета «Политико» со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Ранее президент США Джо Байден предупреждал, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.


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