Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует зарегистрировать его для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму в Москве. Как сообщили в ЛДПР, система отказалась регистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Жириновский уверен, что электронное голосование – более честный и защищенный способ волеизъявления граждан.