Центризбирком обратился к ВС с административными исками об отмене регистрации кандидатами в депутаты семи человек

Центризбирком обратился к Верховный суд с административными исками об отмене регистрации в качестве кандидатов в депутаты семи человек. Шестеро – от «Партии роста» и еще один от «Российской партии свободы и справедливости». Как сообщает РБК, ЦИК ссылается на информацию о наличии у кандидатов иностранных ценных бумаг. Кроме того, Центризбирком не допустил до выборов кандидата от «Яблока» Льва Шлосберга. Он исключен из федерального списка партии. По словам члена ЦИКа Антона Лопатина, вступило в силу решение Мосгорсуда, которым подтверждено отсутствие у Шлосберга пассивного избирательного права в связи с причастности к деятельности экстремистской организации. Шлосберг пообещал подать кассационную жалобу в Верховный суд.
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