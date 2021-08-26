Журналистка WSJ обнаружила, что ее дед, национальный герой Литвы, оказался причастным к уничтожению тысяч евреев

Журналистка издания «Уолл-стрит джорнал» рассказала о том, как с ужасом для себя обнаружила, что ее дед, национальный герой, сражавшийся за независимость Литвы, оказался напрямую причастным к уничтожению тысяч евреев в годы Второй мировой войны.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Автор публикации, американка Силвия Фоти признает, что всегда гордилась своим боровшимся с советской властью дедом, Йонасом Норейка, чьим именем в Литве названы школа и несколько улиц. Однако в начале 2000-х,став, по просьбе матери, собирать материал для книги о своем прославленном родственнике, женщина столкнулась с совершенно противоположными фактами его биографии: оказалось, что он также являлся организатором Холокоста, причастным к убийству как минимум 8 тысяч евреев; в августе 1941 года Норейка написал распоряжение об их отправке в нацистское гетто близ города Жагáре, на границе с соседней Латвией.

Опубликованная история, включавшая скрытые до сих пор обстоятельства, всколыхнула не только Литву, вызвав также противоречивую реакцию в израильских и российских СМИ и социальных сетях: «В биографии моей семьи, — пишет Фоти, — эти факты выведены на первый план, из-за чего Литва лишилась репутации ни в чем не повинной свидетельницы Холокоста… Когда мой рассказ был опубликован, русские хотели меня использовать, литовцы стали меня очернять, а евреи поддержали» (здесь и далее цитаты по сайту Иносми).

Российское телевидение, радио и газеты, — рассказывает журналистка, — и даже пресс-секретарь посольства в Вашингтоне стали упрашивать ее об интервью. Однако Силвиа Фоти им отказала, цитата: “ Меньше всего литовцы готовы выслушивать от россиян нотации о дурном обращении с невинными людьми”, конец цитаты. В самой Литве, признается она, против книги и ее автора была организована настоящая «виртуальная блокада». Все хотели, чтобы книга исчезла. Литовцам, уверена Фоти, крайне не по нраву, когда на них наклеивают ярлык преступников; они настойчиво отрицают какую-либо причастность к Холокосту. Однако евреи, пишет автор статьи на страницах «Уолл-стрит джорнал», ее поддержали — за то, что она написала правду и признала преступления своего деда.

Журналистка согласна, что ее книга нанесла вред имиджу Литвы. Однако при этом она уверена, что «лучше всего смотреть истории прямо в глаза, чтобы не повторять совершенные ошибки».