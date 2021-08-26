Государственный телеканал «Россия 24» обвинил правозащитное общество «Мемориал» в переписывании истории

Как утверждалось в телесюжете, в список жертв сталинских репрессий включены фашистские преступники. При этом авторы сюжета несколько раз сказали о том, что «Мемориал» признан российскими властями иностранным агентом. Авторы этого сюжета назвали ситуацию намеренным надругательством.

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский сказал «Эху», что имена нацистских преступников попали в списки по ошибке из-за недостатка сведений об осужденных. Рачинский добавил, что фамилии осужденных нацистов исключат из списка жертв политического террора.

Телесюжет «России 24» – это попытка скомпрометировать «Мемориал», – считает историк Андрей Зубов. Зубов подчеркнул, что действия «Мемориала» не должны подпадать под унизительную категорию иностранного агента. Он назвал «Мемориал» исключительно важным институтом для российского общества.

Российские власти признали «Мемориал» иностранным агентом.