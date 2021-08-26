Петербургский ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» направил жалобу в Европейский суд по правам человека

В прошлом году власти прервали кинопоказ под предлогом коронавирусных ограничений.

Материальных требований авторы жалобы не предъявили. Дело в том, что решение о компенсации принимает суд. Прошлой осенью в кинотеатр пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора после сообщения о нарушениях. Роспотребнадзор их выявил и закрыл площадку фестиваля на две недели. Ограничения показов препятствовали свободе выражения мнений, рассказала «Эху Москвы в Петербурге» организатор ЛГБТ-кинофестиваля Гуля Султанова.



Жалобу на фестиваль «Бок о бок» отправил активист Тимур Булатов, который преследует ЛГБТ-людей по всей России. Ранее суд оштрафовал его за оскорбительные сообщения, которые он отправлял ЛГБТ-активисткам.

Организаторы фестиваля сообщили «Эху Москвы в Петербурге»”, что кинопоказ в этом году наметили на середину ноября. Посмотреть фильмы можно будет как онлайн, так и непосредственно на площадке фестиваля.