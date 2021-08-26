Два взрыва за последние полтора часа прогремели близ аэропорта Кабула

Число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек, передает в четверг телеканал «Аль-Джазира». Точных данных о пострадавших не приводится. По сведениям телеканала, в центральную больницу афганской столицы каждые несколько минут поступают раненые, в том числе женщины и дети.

Первую бомбу у северного входа в аэропорт Кабула привел в действие террорист-смертник – об этом сообщает телеканал «Скай ньюс – Арабия». К такому же мнению, по данным агентства Reuters, пришли и в американской администрации. После взрыва как утверждают некоторые СМИ, началась перестрелка, но между кем и кем, не уточняется.

Официальные лица пока воздерживаются от точных оценок жертв трагедии. Однако, согласно разным источникам, их число уже колеблется от 10 до 13, и оно может быть неокончательным. По предварительным данным, среди погибших есть и дети. Пострадали – также по первым оценкам – не менее 15 человек, хотя агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что их число уже достигло 50.

Спустя некоторое время, как сообщил телеканал Fox News, произошел второй взрыв – возле отеля, где собирались американские военные, участвующие в спасательной операции. Число раненых среди них неизвестно, хотя ряд источников говорит о трех пострадавших. В свою очередь, представители «Талибана», запрещенного в России и признанного террористическим, говорят, что среди боевиков движения также есть пострадавшие.

При этом, несмотря на взрывы и закрытие аэропорта, самолеты, которые эвакуируют желающих покинуть Афганистан, продолжают летать.

Ответственность за теракт, по данным источников американского издания «Политико», взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Она также запрещена в России.

Между тем еще днем об угрозе теракта близ аэропорта Кабула сообщало Минобороны Великобритании. С аналогичным предупреждением выступили также власти Австралии, Бельгии и Италии.

В аэропорту Кабула и близ него уже почти две недели находятся тысячи афганцев. Они намереваются покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватили талибы. Несмотря на взрывы, самолеты продолжают вылетать из аэропорта.

Американские власти заявили, что не планируют завершать эвакуацию американских граждан из Кабула в ближайшие 36 часов, о чем сообщали СМИ. С разъяснениями выступил госсекретарь Энтони Блинкен. По словам Блинкена, в Афганистане до сих пор остаются около полутора тысяч американцев.

Российский МИД сообщает, что все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы. Операция проводилась при содействии США и афганских талибов. По данным посольства, вывезены около 360-ти человек. Примерно 100 россиян остаются на территории Афганистана.

Россия и США продолжат контакты по ситуации в Афганистане, – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пристально следят за ситуацией в Афганистане.

Между тем, российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что альтернативы талибам в Афганистане нет. Талибы, по его словам, готовы к экономическому сотрудничеству с Москвой. Ранее Жирнов сообщил, что талибы будут охранять российское посольство в Кабуле.