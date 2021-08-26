В России зафиксированы самые высокие показатели суточной смертности от коронавируса с начала пандемии

820 человек – это максимальное количество погибших. Таких цифр не было ни во время первой, ни во время второй волны коронавируса в стране. Предыдущие пиковые значения также отмечались именно в этом месяце.

Наибольшее число смертей в столице. За сутки от коронавирусной инфекции погибли 54 человека. Но на этом уровне смертность сохраняется всю вторую половину августа. В тройке лидеров по числу умерших за сутки – Петербург и Кубань. Общее количество смертей в стране приближается к 180 тысячам.

Число инфицированных ковидом в столице уже целую неделю не превышает две тысячи человек. Свежие показатели по заболеваемости в столице – около 1700 москвичей. В лидерах по приросту заболевших – северная столица и Подмосковье. Всего за сутки оперативный штаб насчитал около 20 тысяч новых случаев ковида.

Власти говорят, что почти у каждого десятого болезнь проходит без клинических проявлений. В то же время за сутки выздоровели около 20 тысяч.

Под медицинским наблюдением в России находятся более миллиона человек с диагнозом коронавирус.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объясняет высокие показатели смертности тем, что пройдет пик заболеваемости. По его оценке, в скором времени смертность также начнет снижаться. Нетесов считает вакцину единственным спасением. По его словам, в странах, где привито большинство населения, показатели смертности стремительно снижаются.

Независимый демограф Алексей Ракша прогнозирует, что ситуация с коронавирусом в России не будет ухудшаться до ноября. Ракша также не исключает, что осенне-зимняя волна заболеваемости будет значительно спокойнее, чем год назад.

Зампред думского комитета по охране здоровья Федор Тумусов считает, что власти в регионах должны тщательно изучать обстановку прежде, чем ослаблять антикоронавирусные ограничения. По словам Тумусова, рост смертности объясняется коварством коронавируса и его новых мутаций.

Напомним, в Москве сняли часть антиковидных ограничений. Однако до сих пор действует масочный режим в закрытых помещениях и транспорте, а также постановление об обязательной вакцинации 60% работников отдельных сфер, в частности, торговли и общепита.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новый виток пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По мнению Гебрейесуса, сейчас реальное количество заболевших во всем мире, возможно, в разы превышает официальный цифры, которыми оперирует ВОЗ.