В Мурманске родственники умершего от коронавируса пациента обнаружили, что с его счетов списали более 80 тысяч рублей

В Мурманске родственники умершего от коронавируса пациента областной больницы обнаружили, что с его счетов списали более 80 тысяч рублей, пропали все личные вещи, в том числе паспорт и телефон. Кроме того, была попытка оформить на него кредит. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет прокуратура. Издание «Мурманский вестник» пишет, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.