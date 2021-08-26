Около международного аэропорта Кабула прогремел взрыв

По меньшей мере, 11 человека погибли, 15 ранены, сообщают информагентства со ссылкой на источники. По некоторым данным, в числе пострадавших трое американских военных. Пентагон подтвердил факт взрыва и наличие пострадавших, не уточняя, есть ли среди них граждане США.

По информации СМИ, взрыв был произведен террористом-смертником. По одним данным, это случилось возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, которые пытаются улететь из страны. По другим — у отеля Baron, где останавливались британцы. Посол Франции в Кабуле предупредил о возможном втором взрыве. СМИ сообщают о втором взрыве в районе аэропорта Кабула.

Ранее западные разведслужбы предупреждали об угрозе терактов в районе аэропорта столицы Афганистана.