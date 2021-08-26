Независимый демограф Ракша предполагает, что ситуация с коронавирусом в России не будет ухудшаться до ноября

Независимый демограф Алексей Ракша предполагает, что ситуация с коронавирусом в России не будет ухудшаться до ноября. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Сентябрь будет лучше августа, октябрь лучше сентября, а вот в ноябре начнется», – считает эксперт.

Временную стабилизацию ситуации А.Ракша связывает с иммунитетом у переболевших. «Все-таки у переболевающих возникает какой-то временный иммунитет и вопрос качества, сколько он длится — полгода, год или больше, но дело в том, что сейчас количество таких людей очень быстро накапливается и уже с начала дельта-волны, с начала лета, оно уже изрядно накопилось. Поэтому даже то, что дети пойдут в школу, люди приедут из отпусков, я считают, что сильно не должно повлиять на рост заболеваемости», – пояснил он.

Демограф отметил, что ситуация ухудшится в случае появления нового штамма. «Во второй половине этого года наилучшим месяцем по смертности-заболеваемости, будет октябрь, а с ноября вероятно новое ухудшение ситуации, которое, возможно, будет связано с новым штаммом вируса, если такой появится. В наилучшей ситуации осенне-зимней волны в этот раз не будет», – заключил А.Ракша.

По данным Оперштаба сегодня в России выявлено 19630 случаев коронавируса, зафиксировано 820 летальных исходов.