Талибы запретят музыку в Афганистане

Ее прослушивание не приветствуется исламом, сказал представитель движения Забихулла Муджахид, чьи слова приводит газета The New York Times. При этом он выразил надежду, что людей удастся убедить, вместо того, чтобы оказывать на них давление.

В то же время Муджахид отметил, что женщины в долгосрочной перспективе смогут выходить по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола. Однако рекомендовал им пока оставаться дома ради безопасности, объяснив это тем, что силовые службы еще не умеют правильно с ними обращаться. Представитель группировки подчеркнул, что это временная мера и пообещал, что зарплата работающих женщин «будет выплачиваться в их домах».

Говоря об эвакуации афганцев, работавших с международными силами в Афганистане, Муджахид заверил, что тех, у кого есть документы, дающие право на вылет за границу, не останавливают. Вместе с тем, он выразил разочарование в связи с операцией по эвакуации афганцев в страны Запада.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация

