Таганский суд Москвы оштрафовал американские соцсети Facebook и Twitter в общей сложности на 32 млн рублей

Компаниям вменили нарушение законодательства о персональных данных. Речь, как сочли в суде, идет о повторном отказе локализовать эти сведения, то есть использовать для их хранения базы данных, располагающиеся на территории России. Помимо этого оказался оштрафован и популярный мессенджер WhatsApp – на 4 млн рублей. Такой штраф стал для приложения, которое также принадлежит Facebook, первым.

По обвинению в отказе локализовать данные россиян месяц назад была оштрафована и компания Google. С нее взыскали 3 млн рублей. В целом суды регулярно штрафуют крупные иностранные IT-компании. В начале года Роскомнадзор составлял административные протоколы за неудаление запрещенной информации. В частности, ведомство утверждало, что компании не удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Такие же взыскания назначались и российским соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники».

С начала года общая сумма штрафов для соцсетей Facebook и Twitter составила более 100 млн рублей.