Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала арестован по обвинению в получении взятки

Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — 3 млн рублей. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу губернатора. Подробности уголовного дела не уточняются. Известно лишь, что взяткодателем является представитель коммерческой компании из Надыма.

Першиков был отправлен в отставку в прошлом году по итогам ежегодной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по округу. Причиной стало ненадлежащее качество дорожных работ и отсутствие контроля за подрядными организациями. После этого правительство округа инициировало проверку работы чиновника совместно с МВД и СКР.