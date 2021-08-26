Более 30 миллионов пенсионеров получат обещанную президентом единовременную выплату уже в конце следующей недели

Это коснется тех, кому деньги перечисляют на карту. Еще около 13 миллионов граждан, которым пенсию приносят на дом, получат 10 тысяч с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Владимир Путин в воскресенье, за месяц до выборов в Госдуму, заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.