Лидера псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга исключили из федерального списка партии на выборах в Госдуму

Такое решение, как сообщает РИА Новости, Центризбирком принял после того, как Мосгорсуд снял Шлосберга с выборов по Ховринскому одномандатному избирательному округу в Москве. Это решение обосновали его причастностью к деятельности ФБК, который признан в России «экстремистской организацией» и иностранным агентом. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не считает Шлосберга связанным с «экстремистами», но обязана выполнить решение суда. Шлосберг намерен продолжать бороться за отмену принятых по нему решений.