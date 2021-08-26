В Кремле тщательно следят за обстановкой в Афганистане и настаивают на мирном развитии ситуации в стране. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о том, заинтересована ли Россия в установлении в Афганистане власти террористов, Песков не ответил.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что «Талибан» (организация запрещена в России) готовы к экономическому сотрудничеству с Москвой. Жирнов добавил, что альтернативы талибам в Афганистане нет. По его словам, это реальность во всех смыслах, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну.