В России зарегистрирован суточный максимум умерших за всю пандемию – 820 смертей

Наибольшее число летальных случаев в Москве – 54, в Санкт-Петербурге 38 умерших.

Снижение смертности от коронавируса следует за снижением заболеваемости с опозданием из-за хода болезни. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. «Человек сначала заболевает, потом заболевание развивается, продолжается оно от 2 до 4 недель, и дальше наступает либо выздоровление, либо смертельный исход. Поэтому пик заболеваемости всегда опережает пик по смертности. От одной недели до трех, или может быть даже до четырех», – сообщил Нетесов.

По словам вирусолога, пик заболеваемости в России был две недели назад. «Две недели назад был пик заболеваемости, а сейчас мы видим, к сожалению, пик смертности. Постепенно и смертность будет тоже убывать, но она будет это делать с запаздыванием. Просто это следствие естественного хода любого заболевания», – отмечает он.

С.Нетесов привел в пример Великобританию и напомнил, что единственной действенной мерой по снижению смертности является вакцинация. «Ситуация в Великобритании, где вакцинировано уже более 70% населения, при чем уже двумя дозами, она такова, что там люди заболевают, но практически не умирают. То есть смертность очень сильно упала, и фактически большая часть смертности там сейчас относится на тех, кто заболел, будучи не привитым. Так что единственный выход — это защитить себя путем вакцинации,» – заключил эксперт.