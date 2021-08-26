В 2022 году в Беслане откроется музей в память о жертвах террористического акта в местной школе, в котором погибли 334 человека.

О том, что работы уже ведутся, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, рассказал временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Владимр Меняйло. Он отметил, что в этом году удалось найти средства и заложить тепловой контур, а само здание будет построено в следующем. 26 августа распоряжение о выделении 75 миллионов рублей подписал глава правительства Михаил Мишустин. По проекту здание реставрируют с сохранением отметин тех дней. Там, где был актовый зал, построят проекционную аудиторию, где будут транслироваться видеоматериалы о трагедии, а в классах развернут композиции музея.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Боевики взяли в заложники более тысячи человек, которых держали в спортзале местной школы. 3 сентября спецназ пошел на штурм. Школа была освобождена. По официальным данным погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

По мнению родителей погибших детей, многие обстоятельства случившегося до сих пор остаются не до конца выясненными. В частности, роль силовиков и мера их ответственности в гибели заложников.