Депутат Федот Тумусов: Рекордная смертность от коронавируса связана мутацией штамма «Дельта»

Рекордная смертность от коронавируса связана мутацией штамма «Дельта». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Государственной Думы от Якутии Федот Тумусов.

«То, что смертность повышается, это, конечно, очень печально и очень плохо. Но при этом общее количество заболевающих имеет тенденцию к снижению и снижается. Тут может быть только одно объяснение, что вирус стал еще коварнее. Штамм «Дельта» быстро развивается и период инкубации у него очень короткий, начинается с двух дней. Это мутация штамма, которая стала еще коварнее, поэтому поражаемость от него увеличилась. Это говорит о том, что нам никак нельзя снижать бдительность, себя защищать и соблюдать меры предосторожности. Вероятность плохого исхода [болезни] очень высокая, даже если ты вакцинировался, переболел. Штамм эти вещи умеет уже обходить».

Ф.Тумусов отметил, что надеется на сознательность руководителей, которые снимают ограничения в регионах.

«Я надеюсь на здравый смысл, которым руководствуются и губернаторы, и Роспотребнадзор и служба здравоохранения в регионах. У нас в Якутии речь о том, чтобы что-то отменять, не идет, потому что стабильно у нас в районе 140-150 каждый день заболевает, и эти тяжелые исходы очень высокую долю занимают», — заключил он.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России скончалось от коронавируса 820 человек. Это рекордное количество жертв в сутки с начала пандемии.