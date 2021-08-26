Авиакомпания «Дельта» будет вычитать у невакцинированных сотрудников дополнительно по $200 за медицинскую страховку

Американская авиакомпания «Дельта» будет вычитать у невакцинированных сотрудников дополнительно по 200 долларов за медицинскую страховку. Руководство объясняет эту меру тем, что госпитализация одного заболевшего обходится компании в 50 тысяч долларов. Сейчас в «Дельте» вакцинировано около 75% из 75-ти тысяч сотрудников.