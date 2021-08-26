Более 66% жителей Евросоюза полностью привились от коронавируса, – сообщается на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На первом месте Мальта, затем Ирландия и Дания. Одну дозу вакцины успели получить 75,5% взрослого населения.