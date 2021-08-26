Песков: Россия пока не признала движение «Талибан», хотя фактически оно пришло к власти в Афганистане

Россия пока не признала движение «Талибан», хотя фактически оно пришло к власти в Афганистане, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль намерен отслеживать дальнейшие шаги талибов в плане правопорядка и безопасности. Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.

Вместе с тем, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что плотно общается с талибами на всех уровнях по решению технических вопросов. В частности, талибы не препятствовали эвакуации российских граждан из Афганистана, – добавил дипломат. Ранее Жирнов сообщил, что талибы будут охранять российское посольство в Кабуле.