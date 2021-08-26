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15:06, 26 августа 2021

МЧС опровергает сообщения о пожарах возле закрытого города Саров в Нижегородской области

МЧС опровергает сообщения о пожарах возле закрытого города Саров в Нижегородской области. Видеокадры, на которых спасатели борются с огнем, ранее появились в интернете.

Природные пожары в Нижегородскую область пришли с территории соседней Мордовии, где местный заповедник горит с начала августа. В Сарове из-за приближающейся стихии уже вводили чрезвычайное положение, но с огнем справились и режим ЧП сняли уже 9 августа. Пожары вскоре вернулись, в начале этой недели огонь тушили в полутора километрах от периметра города. Ситуацию взял на контроль губернатор.
В социальных сетях на этом фоне появилось видео, которое предположительно сняли на контрольно-пропускном пункте при въезде в закрытый Саров. Спасатели пытаются сбить огонь лопатами. В МЧС пожар на КПП опровергли. Ведомство сообщило со ссылкой на местную администрацию, что ролик был снят еще неделю назад. Телеграм канал Ni Mash, где появилось видео, уже удалил его.

По данным спасателей, в Нижегородской области горит 62 гектара земли.


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