Полиция пришла с обыском в Петербурге к стороннице политика Алексея Навального Ирине Фатьяновой. Об этом «Эху» сообщил ее адвокат.

Сообщение об обыске появилось в телеграм-канале Ирины Фатьяновой примерно в полдень. Как рассказал «Эху Москвы в Петербурге» адвокат Олег Фазульянов, он приехал к квартире политика, но ему никто не открыл. Казалось, что Фатьянову уже увезли на допрос в Следственный комитет. Адвокат отправился туда. Однако позже товарищи Фатьяновой сообщили «Эху Москвы в Петербурге», что она отозвалась из-за двери квартиры, где живет. Оказывается, обыск по месту регистрации уже прошел. У дома, где живет политик, дежурит полиция, но на вопросы не отвечает. Напомню, ранее Фатьянову сняли с выборов в петербургский парламент. Поводом послужило то, что она возглавляла местный штаб политика Алексея Навального. Суд признал все его штабы экстремистскими запрещенными организациями. Отмечу, накануне правозащитный проект «ОВД-инфо» сообщил, что один их бывших волонтер штаба Навального в Уфе стал свидетелем по уголовному делу об участии в деятельности экстремистской организации.

Добавим, как стало известно из телеграм-канала Ирины Фатьяновой, обыски проходят по уголовному делу о перекрытии дорог. Его возбудили в Петербурге после январских акций в поддержку Навального.