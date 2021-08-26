Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы, — сообщил российский посол Дмитрий Жирнов. По его данным, вывезены около 360-ти человек. Примерно 100 россиян остаются на территории Афганистана. По словам дипломата, талибы «проявили очень хорошее взаимодействие» и не препятствовали эвакуации. Сейчас посольство России в Кабуле пытается организовать вывоз в Россию афганских студентов. В российские вузы зачислено около 400 афганцев.

Напомню, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.