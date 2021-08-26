В Афганистане талибы поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и главу Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Политики отказались покинуть Афганистан и вели переговоры с талибами о формировании нового правительства.

Еще в понедельник, как утверждает источник канала, у Хамида Карзая конфисковали автомобили, а у его телохранителей отобрали оружие. После этого бывший президент Афганистана переехал в дом Абдуллы Абдуллы, однако в среду там прошел обыск. Абдулла также остался без личной охраны, обоих политиков охраняют сами талибы, добавляют источники. Фактически, по их словам, речь идет о домашнем аресте.

И Карзай, и Абдулла, который возглавлял Высший совет национального примирения, решили не покидать Афганистан после захвата власти движением «Талибан», запрещенным в России и признанном террористическим. Они проводили консультации с талибами по вопросу формирования так называемого «инклюзивного» правительства, которое будет включать в себя все этнические группы. Еще накануне афганское телевидение сообщало, что Карзай и Абдулла войдут в состав совета по управлению Афганистаном, который хотели сформировать талибы.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.