Андрей Зубов: Телесюжет о военных преступниках является попыткой скомпрометировать «Мемориал»*

Телесюжет «России 24» о военных преступниках, по ошибке попавших в списки жертв сталинских репрессий, является попыткой скомпрометировать «Мемориал»*. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк, общественный деятель Андрей Зубов.

«Это стремление раздавить «Мемориал»*. «Мемориал»* – это исключительно важный для нашего общества институт. Списки «Мемориала»* – это бесценное сокровище по восстановлению нравственной памяти общества. Те, кому это не по духу, это люди, которые, к сожалению, так или иначе себя причисляют не к жертвам, а палачам. Которые считают, что палачи действовали правильно, а казнимые были так или иначе виноваты. Очень печально, что российское телевидение занимается подобными отвратительными провокациями», — сказал он.

А.Зубов отметил, что решение Минюста о признании «Мемориала»* иноагентом должно быть отменено.

«Действия «Мемориала»* не должны попадать ни в коем случае под унизительную категорию иностранного агента. Это одна из тех организаций, на которых строится совесть России. Чем быстрее с нее будет снято клеймо, тем будет лучше для тех, кто на «Мемориал»* это клеймо поставил. Они унизили себя, попытка дальше давить на «Мемориал»* – это унижение тех, кто давит. Самому «Мемориалу»* кроме слов уважения ничего сказать невозможно», — заключил он.

Государственный телеканал «Россия 24» обвинил правозащитное общество «Мемориал»* во включении фашистских преступников в список жертв сталинских репрессий. Факт того, что «Мемориал»* признан российскими властями иностранным агентом, был упомянут в телесюжете госканала 8 раз.

* — власти РФ считают организацию иностранным агентом