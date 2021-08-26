В Афганистане талибы поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и руководителя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, – сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Утверждается, что и Карзай, и Абдулла лишены личной охраны. Их охраняют сами талибы. Карзай и Абдулла решили не покидать Афганистан после того, как талибы захватили Кабул. Они проводили консультации с представителями движения по вопросу формирования нового правительства.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.