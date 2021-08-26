Министерство цифрового развития признало некорректными формулировки в руководстве по использованию бренда «Госуслуги», которое было составлено в 2015-м году. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Ранее один из пользователей Твиттера обратил внимание на то, что в руководстве содержалось требование избегать использования образов людей неславянской внешности. Требование содержалось в разделе, где перечислены желаемые параметры фотографий для создания рекламных макетов, рассылок, баннеров и других сообщений.

Минцифры уже приступило к перезапуску портала и пообещало подойти к формулировкам предельно аккуратно.