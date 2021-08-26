Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении американца Пола Уилана в США для отбывания наказания, – сообщает Интерфакс со ссылкой на адвокатов. Уилан признан российским судом виновным в шпионаже, приговорен к 16-ти годам строгого режима и отбывает наказание в Мордовии.