В Кремле заявили о том, что от статуса иноагента можно избавиться. Процедура занимает около года, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он признал, что такого опыта в России пока нет. Песков не исключил, что закон об иностранных агентах может быть скорректирован при необходимости. Он подчеркнул, что статус не означает ограничения в работе СМИ.