Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян на территории России. По этой же причине на 17 миллионов рублей оштрафован Twitter. Другая социальная сеть, Facebook, получила штраф 15 миллионов рублей, – сообщает Интерфакс.