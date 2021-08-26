Песков: Статус иноагента не означает ограничения СМИ в

Статус иноагента не означает ограничения СМИ в работе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно читать закон и нужно читать соответствующие ведомственные подзаконные акты. Неважно, какой был замысел, важно то, что написано в законе. Dura lex. Поэтому читайте, там написано, что это не означает закрытия СМИ, это не означает ограничения в его работе, СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по закону о средствах массовой информации нашему российскому. Но существует определенная ритмичность и определенный порядок подачи отчетов, по-моему, квартально. Вот, с чем это связано. И, конечно, если существует порядок отчетности, то существует порядок проверки, администрирования этой отчетности. Цель закона предупредить пользователей продукции СМИ, пользователей информации. У СМИ в современных технологиях гораздо больше способов и возможностей доводить информацию до максимально широкой аудитории — предупредить, что они читают информацию иностранного агента. И самостоятельно сделать вывод, насколько каждый отдельный читатель, зритель, пользователь информации для себя воспринимает эту информацию как достоверную», — сказал он.

Д.Песков отметил, что в случае с правозащитными организациями, признанными иноагентами, цель остается та же.

«Смысл точно такой же, потому что правозащитная деятельность связана с политикой. И, если в политике появляются иностранные деньги, это должен быть особый режим для любого государства. Режим существования [организации]. Читайте закон», — заключил он.

СМИ, которых признали иностранными агентами, могут запретить освещать выборы. На соответствующую норму закона обратила внимания Русская служба BBC. В Центризбиркоме накануне заверили, что в ближайшее время они разъяснят положение закона, в том числе, в вопросе о допуске СМИ со статусом иностранного агента к освещению выборов. Ранее в Кремле заявили, что вопрос правоприменения закона об иностранных агентах в случае необходимости будет ставиться на встречах Совета по правам человека с президентом.