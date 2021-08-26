Песков отказался проводить параллели между разрешением двойного гражданства чиновникам и законом об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался проводить параллели между разрешением двойного гражданства чиновникам, если они не могут от него избавиться, и законом об иностранных агентах. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, что организации, признанные иноагентами часто получают переводы из-за рубежа без их ведома и согласия.

«Мы всегда говорим, что после принятия закона, как правило, большая часть опасений остаются беспочвенными в плане правоприменения. Но безусловно иногда мы сталкиваемся в ходе правоприменения тех или иных законов, с моментами, которые требуют корректировки. Если действительно цех, которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к мнению, что эти корректировки нужно, то, кончено, они тогда возможны и необходимы. Здесь я бы не стал проводить параллели между этим гражданством. Там дело в том, что, когда гражданин России, как случае как с Украиной, поступает на госслужбу или муниципальную службу, он это декларирует, указывает во всех анкетах, что «у меня есть гражданство Украины, но я не могу из него выйти, потому что я не могу туда приехать и мной там никто заниматься не будет». Это такой случай. Что касается невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, так процесс предусмотрен. Другое дело, что пока, времени еще мало прошло, никто пока еще процедурой выхода не успел воспользоваться. Она занимает, если я правильно помню, один год и тоже соответствующая система уведомлений. квартальные отчеты и так далее и потом можно выйти из этого статуса. Нужно просто посмотреть какой-то опыт по выходу из этого статуса. Будем надеяться, что этот опыт тоже будет собран», — сказал он.