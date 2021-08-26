Из России стали чаще уезжать специалисты с докторской степенью. Число таких эмигрантов выросло за последнее время в пять раз, – утверждает немецкая газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Подробнее о ее выводах расскажет Ринат Валиулин.

Одним из самых популярных направлений для высокообразованной эмиграции является Германия, пишет газета. — Часть россиян получает здесь политическое убежище на фоне преследований за участие в протестах, работу в критически настроенных СМИ или за их сексуальную ориентацию. Однако большая часть из примерно 10 тысяч ежегодно приезжающих сюда россиян — те, кто обладает лучшим образованием, связями, владеет языками, имеет деньги и родственников в стране — убежища не просят, отмечает автор публикации. — Поводом для отъезда становится ощущение отсутствия будущего для себя и своей семьи, предчувствие угрозы со стороны властей, примеры друзей и соседей, подвергнутых допросам, обыскам и арестам, объявленных иноагентами. На фоне закрытия и ограничения деятельности независимых изданий россияне испытывают нарастающее давление на их права и свободы, недовольство и страх, что социологи характеризуют как «эмиграционные настроения». Альгемайне Цайтунг приводит мнение живущего в Германии социолога — эмигранта: “ Статистика российской эмиграции отражает лишь малую часть реальных цифр, но дает хорошее представление о тенденциях”. «Люди уезжают уже не только из крупных городов, — утверждает эксперт. — Теперь уезжают отовсюду» ( цитаты по сайту Инопресса).

Некоторые опросы показывают, что в 2019-м году более половины молодых россиян хотели уехать из страны.