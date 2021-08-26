СК подозревает главу тюменского управления ведомства в неэффективном расследовании убийства 8-летней школьницы

Следственный комитет подозревает главу тюменского управления ведомства в неэффективном расследовании убийства 8-летней школьницы. Предполагаемый убийца уже задержан. Он дал признательные показания. Суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Александра Кублякова ждет служебная проверка из-за того, что поиски пропавшей 30 июня школьницы растянулись на полтора месяца. Также у центрального аппарата СК есть вопросы относительно организации офицером оперативных мероприятий. Следователи и криминалисты из Москвы работают сейчас в Тюмени и выясняют обстоятельства исчезновения еще восьмерых детей.

Тело пропавшей в конце июня 8-летней девочки нашли 19 августа в Тюмени на берегу озера. Подозреваемого в убийстве задержали накануне. Это 40-летний местный житель, который сознался в преступлении. Будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, Виталий Бережной заманил ребенка к себе в квартиру, где надругался над ней, а потом убил. Через несколько дней избавился от тела. На его виновность в частности указали результаты генетической экспертизы.

Как утверждают в СК, Виталий Бережной несколько лет проработал помощником в системе МВД, в последнее время работал мебельщиком. По данным РИА Новости, подозреваемый участвовал в поисках девочки, выдавая себя за добровольца.