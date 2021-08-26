В Тюмени началась служебная проверка в отношении руководителя регионального управления СК после убийства 8-летней школьницы. Это связано с неэффективностью расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий, – разъяснили в Следственном комитете. По подозрению в убийстве задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Следователи утверждают, что он признался в преступлении. По данным местных СМИ, 10 лет назад Бережной работал в полиции в звании сержанта. В Следственном комитете сообщили, что расследуют исчезновение еще восьми детей в Тюмени.