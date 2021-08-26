Несколько российских вузов не смогли набрать необходимое количество первокурсников. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в частности, сразу несколько факультетов МГУ объявили о дополнительном наборе на платные места. Эксперты считают, что это произошло из-за новых правил приема – отмены второй волны зачисления. Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков утверждал, что это сделано, в том числе, по просьбе вузов и самих абитуриентов, и при любом порядке зачисления, цитирую, «разочарования и сложности неизбежны».