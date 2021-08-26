Московские власти частично компенсируют затраты бизнеса на профилактику коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. На эти цели будет выделен 1 миллиард рублей. На компенсацию могут претендовать предприниматели, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений.