Российский паралимпиец Михаил Асташов завоевал золотую медаль в велогонке на треке на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 32-летний Асташов – призер Чемпионата мира, а также победитель кубков мира и чемпионатов России, работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда». Он передвигается на протезах. У спортсмена нет рук и ног. Сам Асташов говорил, что устроился в службу доставки не ради заработка, а чтобы получить новый опыт.