Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сегодня проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Беннет сменил на посту израильского премьера Беньямина Нетаньяху, у которого отношения с американскими демократами не складывались. О том, как Беннет попытается устроить перезагрузку, расскажет наш корреспондент в американской столице Карина Орлова.

«Я привожу с собой из Иерусалима новый дух сотрудничества», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт перед вылетом в Вашингтон. Как пишет американская пресса, перед Беннетом стоит грандиозная задача — разрядить ситуацию после долгих лет бурных отношений между его предшественником Беньямином Нетаньяху и демократическим руководством США. После 12-ти лет правления Нетаньяху оставил поляризующее наследие в отношениях с Соединенными Штатами — от открытого неповиновения ядерной сделке с Ираном, заключенной администрацией Обамы, до конфликта по вопросу палестинской государственности. Иран и сегодня остается пунктом разногласий между Иерусалимом и Вашингтоном. Нафтали Беннетт намерен убедить Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке, из которой вышел Трамп. Естественно, на встрече будет остужаться палестинский вопрос, пандемия коронавируса и глобальное изменение климата.

Визит Нафтали Беннета в Вашингтон стал его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность премьер-министра два месяца назад. В среду Беннет провел встречи с Госсекретарем США Тони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.